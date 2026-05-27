Baijiahao: Ядерные учения РФ во время визита Путина в КНР стали пощечиной Европе

Китайское издание Baijiahao назвало российские ядерные учения во время визита президента РФ Владимира Путина в Пекин неожиданным сигналом для стран Европы. Пересказ материала опубликовало издание «АБН24».

— Реакция Европы на происходящее была крайне драматичной — ей словно влепили пощечину, — отметили журналисты.

Авторы статьи обратили внимание на масштаб учений, в которых были задействованы десятки тысяч военнослужащих и большое количество техники. По их мнению, проведение маневров в этот период стало неожиданностью для НАТО.

Китайские журналисты также выразили мнение, что учения продемонстрировали возможности России и подчеркнули уровень взаимодействия между Москвой и Пекином.

20 мая президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин подвели итоги масштабных переговоров в Пекине. Главные заявления лидеров государств — в материале «Вечерней Москвы». В тот же день российский лидер завершил двухдневный визит в Китай, который проходил с 19 по 20 мая. Он покинул Пекин, простившись с официальными лицами в аэропорту.

