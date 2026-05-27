«Превышение в 14 раз»: в Красноярске задержали водителя с рекордным опьянением

В Красноярске госавтоинспекторы задержали водителя с экстремально высоким уровнем алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе ГИБДД.
46-летнего водителя на Chevrolet задержали на улице Крайняя. Мужчина привлек внимание полицейских неаккуратным вождением. После остановки транспортного средства, сотрудники полиции провели освидетельствование на состояние опьянения.
«Результаты удивили даже опытных инспекторов: содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе водителя составило 2,205 мг/л. Эта цифра шокирует, поскольку она превышает допустимую норму более чем в 14 раз. Такое экстремально высокое значение свидетельствует о крайне тяжелой степени алкогольной интоксикации, которая ставит под угрозу не только жизнь самого водителя, но и безопасность всех участников дорожного движения», — отметили в полиции.
Полицейский озвучил показания алкотестера, но мужчина не согласился с показаниями прибора. В отношении нарушителя был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает административный штраф в размере 45 000 рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок до двух лет.
Сотрудники полиции напоминают водителям о недопустимости управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, так как это представляет серьёзную угрозу безопасности на дорогах и может привести к тяжёлым последствиям для всех участников дорожного движения.