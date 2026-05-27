Власти Шотландии поддержали призыв к независимости от Великобритании

Парламент Шотландии выступил в поддержку призывов к проведению референдума о независимости от Великобритании. Об этом во вторник, 26 мая, сообщили в правительстве региона в социальной сети X.
Еще 27 апреля глава Шотландской национальной партии Джон Суинни заявил о намерении вынести вопрос на голосование сразу после выборов.
В итоге идею поддержали 72 парламентария. Против инициативы выступили 55 депутатов, еще двое воздержались от голоса.
Правительство Швейцарии также проведет референдум касательно предложения ограничить численность населения. Согласно инициативе, данный показатель не должен превышать 10 миллионов.
Кроме того, 19 октября в провинции Альберта пройдет референдум по вопросу отделения от Канады. У жителей спросят, должен ли регион оставаться частью государства.
В декабре прошлого года также была одобрена гражданская петиция об отделении. Ее инициатором выступила организация Alberta Prosperity Project, которой нужно было собрать 178 тысяч подписей.