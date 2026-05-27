Власти Шотландии поддержали призыв к независимости от Великобритании

Парламент Шотландии выступил в поддержку призывов к проведению референдума о независимости от Великобритании. Об этом во вторник, 26 мая, сообщили в правительстве региона в социальной сети X.

Еще 27 апреля глава Шотландской национальной партии Джон Суинни заявил о намерении вынести вопрос на голосование сразу после выборов.

В итоге идею поддержали 72 парламентария. Против инициативы выступили 55 депутатов, еще двое воздержались от голоса.

— Парламент Шотландии проголосовал в поддержку призывов к проведению референдума о независимости Шотландии, — говорится в сообщении.

Правительство Швейцарии также проведет референдум касательно предложения ограничить численность населения. Согласно инициативе, данный показатель не должен превышать 10 миллионов.

Кроме того, 19 октября в провинции Альберта пройдет референдум по вопросу отделения от Канады. У жителей спросят, должен ли регион оставаться частью государства.

В декабре прошлого года также была одобрена гражданская петиция об отделении. Ее инициатором выступила организация Alberta Prosperity Project, которой нужно было собрать 178 тысяч подписей.

