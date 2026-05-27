Онемение, слабость, проблемы с координацией: эксперт объяснил, как витамины влияют на нервную систему

Некоторые микроэлементы напрямую участвуют в передаче импульсов и защите нейронов.

Источник: Клопс.ru

Некоторые микроэлементы напрямую участвуют в передаче нервных импульсов и защите нейронов, поэтому их дефицит способен вызывать онемение, слабость и другие неврологические симптомы. Об этом рассказала доцент кафедры неврологии ИНОПР Пироговского Университета Минздрава России Карине Бадалян.

По словам специалиста, витамины играют ключевую роль в функционировании нервной системы: участвуют в синтезе нейромедиаторов — веществ, передающих сигналы между клетками, поддерживают миелиновую оболочку нервов, обеспечивают нейроны энергией и защищают их от окислительного стресса — состояния, при котором агрессивные формы кислорода повреждают ткани и ускоряют старение. Поэтому дефицит или избыток отдельных витаминов способен вызывать неврологические симптомы.

Чаще всего врачи сталкиваются с дефицитом витамина B12. Он может вызывать:

онемение и покалывание в конечностях; нарушения чувствительности; шаткость походки; мышечную слабость; снижение памяти и концентрации.

В тяжёлых случаях развивается поражение спинного мозга и периферических нервов. Нехватка витамина B1 (тиамина) связана с полинейропатией и мышечной слабостью. У людей с алкоголизмом может развиваться энцефалопатия Вернике, проявляющаяся спутанностью сознания, нарушением координации и проблемами со зрением. Дефицит витамина B6 способен провоцировать периферическую нейропатию и судороги, а недостаток фолиевой кислоты (B9) сопровождается когнитивными нарушениями и выраженной усталостью.

Дефицит витамина D чаще ассоциируется с состоянием костей, однако его нехватка нередко проявляется слабостью, быстрой утомляемостью и хроническими болями. Учёные изучают возможную связь недостатка D с рассеянным склерозом и нейродегенеративными заболеваниями, однако однозначных выводов пока нет. Недостаток витамина E встречается реже, но может приводить к нарушению координации и поражению периферических нервов. Это связано с тем, что витамин Е защищает нервную ткань от окислительного стресса.

