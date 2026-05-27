«До этого еще далеко»: в МИД России озвучили условия вывода российских войск из Приднестровья

Чтобы обсуждать вопрос вывода российских войск из Приднестровья необходимы подвижки в урегулировании конфликта, а до этого еще далеко. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Дипломат напомнил, что российские военные уже много лет выполняют в Приднестровье две функции. Во-первых, это миротворчество, во-вторых охрана складов с боеприпасами, оборудованных там еще в советские времена.
Что же касается вывода российских войск, то для этого должно выполняться главное условие.
«Необходимо продвижение стоящего на месте процесса приднестровского урегулирования. Но до этого еще далеко», — отметил Полищук.
Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин подписал указ, значительно упрощающий выдачу гражданства РФ жителям Приднестровья.