Акула растерзала приехавшего на подводную охоту мужчину

18 мая возле рифа Хорсшу в Австралии белая акула набросилась на 38-летнего рыбака Стивена Маттабони, когда он занимался подводной охотой. Хищник укусил его за голень, а затем растерзал на глазах у друзей мужчины. По пути к берегу друзья мужчины делали ему искусственное дыхание. На берегу потерпевшего ждали парамедики, но им не удалось его спасти.