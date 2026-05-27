Акула растерзала приехавшего на подводную охоту мужчину

В Австралии побережья штата Квинсленд акула насмерть растерзала 39-летнего мужчину, который занимался подводной охотой вблизи рифа Кеннеди-Шоал. Об этом сообщила газета The Telegraph.
Трагедия произошла в воскресенье, 24 мая, незадолго до полудня по местному времени в районе Кассауэри-Кост между городами Кэрнс и Таунсвилл. Полиция Квинсленда сообщила, что мужчина находился на частном судне в компании еще трех человек.
Инспектор Элейн Бернс, что мужчина занимался подводной охотой на рифе, когда на него напала акула — смерть наступила от критической травмы головы. Пострадавшего достали из воды его товарищи, которые увидели нападение. Мужчину объявили мертвым, когда лодка достигла берега. Личность жертвы пока неизвестна.
18 мая возле рифа Хорсшу в Австралии белая акула набросилась на 38-летнего рыбака Стивена Маттабони, когда он занимался подводной охотой. Хищник укусил его за голень, а затем растерзал на глазах у друзей мужчины. По пути к берегу друзья мужчины делали ему искусственное дыхание. На берегу потерпевшего ждали парамедики, но им не удалось его спасти.