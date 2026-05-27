Для восстановления поврежденных электросетей в Прикамье прибыли бригады из Свердловска

Энергетики пермского филиала «Россети Урал» продолжают восстанавливать электроснабжение в ряде территорий Пермского края, нарушенное из-за вчерашнего сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Источник: Коммерсантъ

В настоящее время на поврежденных электросетевых объектах работают более 80 бригад в составе 250 специалистов. На помощь работникам Очерских, Центральных, Чайковских электрических сетей отправлены бригады из Березниковских, Кунгурских, Пермских городских и Чусовских электрических сетей. Также в Пермский край направлены бригады свердловского филиала компании.

Вчера в Пермском крае были отмечены порывы ветра до 22 м/с — в Осе и в Большом Савино, 19 м/с — в Чернушке. В Чайковском округе упавшим из-за шквала деревом была смертельно травмирована несовершеннолетняя девушка. Ветер повредил ряд объектов энергоинфраструктуры в нескольких территориях края.