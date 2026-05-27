В Волгограде с утилизатора отходов требуют 1,6 млн рублей за нанесенный вред

В Волгограде с компании, которая занимается утилизацией отходов, пытаются взыскать более 1,6.

В Волгограде с компании, которая занимается утилизацией отходов, пытаются взыскать более 1,6 миллиона рублей за нанесенный вред почве в Дзержинском районе.

Как сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, иск в арбитражный суд Волгоградской области был подан по итогам проверки, которая проводилась совместно с сотрудниками районного отдела полиции.

— Установлен факт накопления строительных отходов непосредственно на почве, поросшей густой травянистой и древесной растительностью, а именно многокомпонентной смеси строительных отходов. Площадь почвы, подвергшейся загрязнению, составила 67 кв.м, — рассказали в природоохранном ведомстве.

В адрес нарушителя — ООО «Утилизация» — было направлено требование о добровольном возмещении ущерба, но оно было оставлено без внимания. Тогда природоохранное ведомство обратилось в суд.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора.

