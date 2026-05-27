Летние лагеря Казахстана ждут масштабные проверки

Минздрав запускает новый порядок государственного контроля после роста инфекционных заболеваний среди детей за последние три года, передает DKNews.kz.
Теперь под особым наблюдением окажутся все учреждения, где находятся дети и которые финансируются из бюджета.
О новых мерах на заседании Правительства рассказала министр здравоохранения Акмарал Альназарова. По ее словам, власти решили перейти к более жесткому и оперативному формату санитарного надзора — особенно на фоне регулярно выявляемых нарушений в школах и летних лагерях.
Проверки начнутся уже с июня.
С 1 июня в Казахстане стартует мониторинг школ и оздоровительных центров. А уже с 1 июля начнутся полноценные плановые проверки всех объектов с пребыванием детей.
Главная цель — не допустить массовых отравлений и вспышек инфекций, которые в последние годы все чаще фиксировались в детских учреждениях.
По данным Минздрава, только с начала года санитарные врачи уже провели 347 проверок школ, включая 49 пищеблоков. И результаты оказались тревожными.
«С начала года проведены 347 проверок школ, в том числе 49 пищеблоков. Основные нарушения носят системный характер: аварийное состояние отдельных школ; неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений; отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений. Указанные факторы оказывают негативное влияние на санитарно-эпидемиологическое благополучие детей», — заявила Акмарал Альназарова.
Что чаще всего находят проверяющие.
Среди самых распространенных нарушений:
аварийное состояние отдельных зданий; антисанитария в помещениях; проблемы в школьных столовых и пищеблоках; отсутствие санитарных документов и разрешений; несоблюдение базовых требований безопасности.
По словам министра, именно эти проблемы становятся причиной ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации среди детей.
Частные лагеря вызвали особую тревогу.
Отдельное внимание власти уделяют частным лагерям. Как выяснилось, часть из них продолжает работать без необходимых разрешительных документов.
«Особую обеспокоенность вызывает деятельность частных лагерей, не имеющих соответствующих разрешительных документов. По всем выявленным фактам материалы направлены в органы прокуратуры, полиции, местные исполнительные органы и приняты соответствующие меры», — подчеркнула министр.
Материалы по выявленным нарушениям уже переданы в прокуратуру и полицию.
Лагеря еще не готовы к сезону.
В этом году в Казахстане планируют открыть 187 летних оздоровительных организаций. Однако на данный момент заявки на работу подали лишь 53 процента лагерей.
Это означает, что значительная часть объектов пока не прошла необходимые процедуры перед началом сезона.
На фоне ужесточения контроля родителям советуют особенно внимательно проверять документы лагерей перед отправкой детей на отдых — наличие санитарных заключений, медицинского сопровождения и официального разрешения на работу может стать вопросом не только комфорта, но и безопасности ребенка.