МВД объяснило, что происходит в Могилеве из-за звуков выстрелов и взрывов

В Министерстве внутренних дел объяснили, что происходит в Могилеве из-за звуков выстрелов и взрывов.
Так, 27 мая в областном городе состоятся комплексные командно-штабные учения по проверке готовности подразделений МВД к действиям в особых условиях.
На время учений с 10.00 до 16.00 перекроют движение транспорта в Могилеве от проспекта Пушкинского до бульвара Непокоренных по улице Гагарина, от улицы Гагарина до улицы Севастопольской по улице Демьяна Бедного, а также по переулку Крайнему.
Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут движения и выбирать альтернативные пути, чтобы избежать заторов.
Также в МВД обратили внимание на то, что один из этапов учений будет проходить на территории Ледового дворца спорта. Поэтому вблизи данного спортобъекта могут раздаваться звуки взрывов и выстрелов.
— Волноваться не стоит. Просим граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам, — прокомментировали в ведомстве.
