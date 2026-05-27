Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД объяснило, что происходит в Могилеве из-за звуков выстрелов и взрывов

Что произойдет в Могилеве, где будут слышны звуки выстрелов и взрывов.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве внутренних дел объяснили, что происходит в Могилеве из-за звуков выстрелов и взрывов.

Так, 27 мая в областном городе состоятся комплексные командно-штабные учения по проверке готовности подразделений МВД к действиям в особых условиях.

На время учений с 10.00 до 16.00 перекроют движение транспорта в Могилеве от проспекта Пушкинского до бульвара Непокоренных по улице Гагарина, от улицы Гагарина до улицы Севастопольской по улице Демьяна Бедного, а также по переулку Крайнему.

Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут движения и выбирать альтернативные пути, чтобы избежать заторов.

Также в МВД обратили внимание на то, что один из этапов учений будет проходить на территории Ледового дворца спорта. Поэтому вблизи данного спортобъекта могут раздаваться звуки взрывов и выстрелов.

— Волноваться не стоит. Просим граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам, — прокомментировали в ведомстве.

Еще юристы сказали, могут ли белорусы зарегистрироваться на даче.

И мы писали, что ловец рака без опыта работы требуется в Беларуси на зарплату 6000 рублей.