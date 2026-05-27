Названы ключевые работы для выставки абстракции, которые привезли в калининградский филиал Третьяковки

Экспозиция «Точка и линия» откроется 12 июня.

Источник: Комсомольская правда

В филиал Третьяковки в Калининград привезли работы для масштабной выставки геометрической абстракции в русском искусстве XX-XXI века «Точка и линия». Сейчас работники во главе со специалистами Третьяковки — хранителями, искусствоведами, сотрудниками научно-экспозиционной деятельности — распаковывают картины, рассказали в пресс-службе музея.

Среди ключевых работ, которые уже распаковали и осмотрели — «Движение I» Василия Кандинского (1935), «Пустота» Наталии Гончаровой (1913), «Живописная архитектоника» Любови Поповой (1918), «Встреча зари» Константина Рождественского (начало 1930-х), «Черный квадрат» Александра Юликова (2000).

Всего посетителям покажут более 150 произведений художников разных эпох: от живописи, скульптуры, графики и фотографии до инсталляции и видео-арта.

Выставка откроется 12 июня и станет вторым большим проектом после экспозиции «Пять веков русского искусства».

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше