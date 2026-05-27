В Перми подпорная стена путепровода у «Мориона» готова на 80%

О ходе строительства дорожной развязки рассказал краевой Минтранс.

Источник: Комсомольская правда

Краевой Минтранс рассказал о ходе строительства путепровода у «Мориона» в Перми. Дорожная конструкция на ш. Космонавтов растет на правом направлении дорожного движения.

Металлические балки путепровода уложили со стороны «Гознака» между опорами № 3, № 4, № 5. Сюда вошел и пролет над железнодорожными путями Транссиба. Параллельно идет монтаж каркаса путепровода — поперечных балок и консоли. Подрядчик его частично сделал между опорами № 4, № 5 и № 6.

Не останавливается работа по возведению опор. Уже готовы 15 из 16 промежуточных стоек- «тюльпанов», включая все восемь — на правом направлении, семь — на левом.

Стартовали возведение опоры № 1 на правом направлении и подготовка территории для обустройства подходов со стороны «Гознака». Подрядчик приступил к переустройству коммуникаций.

Мостостроители параллельно возводят подпорную стену на подходе со стороны Центрального рынка. Ее готовность составила 80%. Также продолжается продление ул. Строителей под путепровод. Дорога выйдет к ул. Карпинского.

«Техническое открытие половины путепровода намечено на конец этого года», — сообщило краевое ведомство.