Дополнительный поезд в Крым запустили через Ростовскую область с 27 мая

Дополнительный поезд в Крым через Ростовскую область запустят с 27 мая. Об этом сообщает компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».
В первый рейс отправился двухэтажный поезд «Таврия» № 167/168. Он курсирует один раз в четыре дня. Маршрут проходит через Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону и Тамань.
Из Москвы состав отправляется в 14:40. В Ростове останавливается в 6:12 следующего дня, а в Симферополь прибывает к 20:20. Время в пути составляет 29 часов 40 минут.
Обратно поезд выезжает из Симферополя в 13:10. В Москву прибывает в 18:24 следующего дня. Дорога занимает 29 часов 14 минут.
