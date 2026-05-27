Челябинские грибники ждут дождей: что можно собирать в июне

Самые популярные находки июня — лисички, подберезовики, подосиновики, маслята и обабки. Лисички появляются к середине месяца в лесах между Миассом и Златоустом, у деревни Яраткулова, в округе Кайгородово и в Сосновском округе. Подберезовиков много после дождей в окрестностях Копейска, а также у села Долгодеревенского, в Троицком округе. Подосиновики растут рядом с подберезовиками в молодых лесах тех же территорий. Маслята и обабки щедро плодоносят в Аргаяшском и Увельском округах, а также в округе Кайгородово. Белые грибы в июне встречаются редко, но их можно найти в окрестностях Аргаяша. Шампиньоны и сыроежки распространены по всей области, но вторые требуют осторожности из-за ядовитых двойников.