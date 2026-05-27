Челябинские грибники ждут дождей: что можно собирать в июне

В Челябинской области грибники ждут июньских дождей. По прогнозу, в конце мая и начале июня они должны начаться.
Самые популярные находки июня — лисички, подберезовики, подосиновики, маслята и обабки. Лисички появляются к середине месяца в лесах между Миассом и Златоустом, у деревни Яраткулова, в округе Кайгородово и в Сосновском округе. Подберезовиков много после дождей в окрестностях Копейска, а также у села Долгодеревенского, в Троицком округе. Подосиновики растут рядом с подберезовиками в молодых лесах тех же территорий. Маслята и обабки щедро плодоносят в Аргаяшском и Увельском округах, а также в округе Кайгородово. Белые грибы в июне встречаются редко, но их можно найти в окрестностях Аргаяша. Шампиньоны и сыроежки распространены по всей области, но вторые требуют осторожности из-за ядовитых двойников.
Лучшими местами для тихой охоты называют Сосновский округ (Томино, Кременкуль, Саргазы, Долгодеревенское, Бутаки, Новые Ключи), Аргаяшский округ (Норкино, Байрамгулово, окрестности Аргаяша), Чебаркульский округ (Тактыбай, Травники, Шахматово, трасса Чебаркуль — Аша) и Увельский округ, богатый маслятами. Хорошие уловы возможны в Красноармейском округе (Курейное, Шумово), в Каслинском (озеро Аракуль, Вишневогорск, Воздвиженка) и на берегах озер Увильды, Акакуль, Мисяш, Кысыкуль.
Собирая грибы, важно помнить о запрете. За уничтожение редких видов, занесенных в Красную книгу, грозит уголовная ответственность — до 9 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. В регионе нельзя трогать спарассис курчавый (растет в Ильменском заповеднике, на Таганае, Зюраткуле), грифолу многошляпковую и ганодерму блестящую.
Ядовитые двойники могут стоить жизни. Бледную поганку, ложные опята и сатанинский гриб легко перепутать со съедобными. Отличить их помогут признаки. У ядовитых пластинки часто красноватые или белые (у бледной поганки), имеется кольцо на ножке и чашечка у основания. Мякоть на срезе может быстро краснеть или синеть. Запах — неприятный, резкий. Черви и насекомые ядовитые грибы не трогают.
«Если вы не уверены на 100 процентов в грибе — не берите его» — гласит главное правило грибника.
Новичкам лучше собирать только трубчатые грибы: белые, маслята, подберезовики, подосиновики. Они практически все съедобны. Срезайте грибы ножом, чтобы не повредить грибницу. Не берите экземпляры вблизи дорог, свалок и промышленных объектов — даже съедобные накапливают токсины, напоминает riastrela.ru. Сезон опят начнется позже, в июле.
Ежегодно в России регистрируют около тысячи отравлений грибами, часть из них заканчивается летально. Особенно опасна бледная поганка. Будьте внимательны и не рискуйте здоровьем.