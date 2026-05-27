Гражданин Китая под Красноярском предложил гаишникам 2000 рублей, но те не согласились

В Березовском районе Красноярского края перед судом предстанет гражданин Китая, обвиняемый в попытке дать взятку сотрудникам ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе районного суда.

По версии следствия, 25 марта на дороге Красноярск — Березовка — Ермолаево инспекторы ДПС остановили автомобиль SUZUKI под управлением гражданина Китая. Мужчина совершил обгон, выехав на встречную полосу в зоне действия знака «Обгон запрещен».

В патрульной машине иностранец предложил сотрудникам 2000 рублей за то, чтобы они не составляли на него протокол. Инспекторы отказались брать взятку и сообщили о происшествии в дежурную часть.

Дату судебного заседания пока не назначили.

