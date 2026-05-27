Участник СВО из Хабаровска свято хранит подаренные детьми талисманы

— Уважаемые гости, товарищи военнослужащие. Мы с братом с детства мечтали быть военными, выбрали защиту Родины своей профессией. Как известно, военнослужащий не может постоянно находиться в воинской части. Специальные командировки — необходимая часть его службы. Из одной из таких командировок мой брат не вернулся. Второго сентября 2022 года он погиб под городом Мелитополь. Мой брат был настоящим героем. Он никогда не боялся ни трудностей, ни испытаний. И всегда перед ним стояла цель — защита Родины, дома, семьи. Он служит примером для многих, — речь офицера звучала в торжественной тишине, хотя возле памятника собралось множество людей.