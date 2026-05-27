Участник СВО из Хабаровска свято хранит подаренные детьми талисманы

Участник специальной военной операции с позывным «Небо» рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» о том, как зародилась его мечта стать офицером, о деде и отце — героях войн прошлого века и о погибшем на СВО родном брате.
В апреле в Хабаровске открыли памятник погибшим героям — лётчикам 18-й бригады армейской авиации 11-й гвардейской ордена Суворова Краснознамённой армии Военно-воздушных сил России. На обелиске увековечили имена участников специальной военной операции, удостоенных орденов Мужества за выполнение боевых задач.
Во время церемонии открытия мемориала почётные гости произносили торжественные речи о необходимости сохранения памяти о подвигах героев, защищающих Родину, зачастую ценой собственной жизни. Особенно трогательно прозвучали слова участника СВО с позывным «Небо»: «Теперь у нас есть место, куда можно прийти, поклониться и отдать почести нашим боевым товарищам», — сказал он. Один из погибших товарищей, о которых говорил офицер — его родной младший брат.
Детская мечта защищать Родину.
— Уважаемые гости, товарищи военнослужащие. Мы с братом с детства мечтали быть военными, выбрали защиту Родины своей профессией. Как известно, военнослужащий не может постоянно находиться в воинской части. Специальные командировки — необходимая часть его службы. Из одной из таких командировок мой брат не вернулся. Второго сентября 2022 года он погиб под городом Мелитополь. Мой брат был настоящим героем. Он никогда не боялся ни трудностей, ни испытаний. И всегда перед ним стояла цель — защита Родины, дома, семьи. Он служит примером для многих, — речь офицера звучала в торжественной тишине, хотя возле памятника собралось множество людей.
Примером для двух братьев были их родные: дед — фронтовик и отец — боевой офицер. Деда — участника боев за Халхин-Гол и Великой Отечественной войны в живых мальчики не застали. О его службе знали только по скупым рассказам бабушки.
— Бабушка говорила, что дед был связистом. Вспоминала, как он ей рассказывал об одном из событий своей фронтовой жизни: наши войска проигрывали битву под Халхин-Голом, пока не приехал товарищ Жуков. Его прибытие переломило ход боев, армия сразу пошла в контрнаступление. Дед после этого воевал на фронтах Великой Отечественной войны, погиб в конце 1941 года, — рассказывает «Небо».
Внукам на память остались парадная форма деда и его фотографии. Эти реликвии, наряду с формой и наградами отца — участника Чеченской войны были первыми артефактами, зародившими в мальчиках мечту стать военнослужащими.
— Мы с детства настолько фанатели от армии, что не хотели, как наши друзья, ехать в загородный лагерь. Ездили в военно-патриотический в Ленинградскую область. Ночные подъемы по тревоге, огневая подготовка, военное братство — все для нас было очень важно, — вспоминает «Небо».
Отец — военнослужащий и сыновей воспитывал как будущих офицеров, защитников Родины. На первом месте всегда были патриотизм, любовь к своему Отечеству, понимание престижности службы в рядах вооруженных сил России, а также пунктуальность, ответственность.
— В одиннадцатом классе, например, если меня отпускали гулять до десяти вечера, то вернуться домой в десять часов одну минуту уже считалось опозданием. Прийти должен был за пять минут до установленного срока. Это потом очень пригодилось во время обучения в летном училище и службы, — вспоминает «Небо».
Даже в сложные годы перестройки, когда воинская служба не считалась престижной, отец объяснял «Небу» и его брату, что это временно, и традиции уважения к защитникам Родины вновь станут нормой. Его правота стала особенно очевидной сейчас, во время проведения специальной военной операции.
Высокий позывной.
Наш герой в 2008 году окончил Ейское высшее военное авиационное училище (военный институт) имени дважды Героя Советского Союза лётчика-космонавта В. М. Комарова. До специальной военной операции участвовал в военных действиях на территории Сирии, Чечни.
Позывной «Небо» остался еще с командировки в Сирию. Так прозвали летчиков, защищавших воинов от ударов авиации противника.
В командировку на территорию Украины «Небо» отправился в январе 2022 года. Участвовал в СВО в течение двух лет на Запорожском направлении в составе гвардейской вертолётной бригады.
От работы военной авиации зависит успех выполнения задач остальными родами войск. «Никто, никогда и нигде без нас» — звучит девиз летчиков. Доставка необходимых грузов, личного состава и вооружения, эвакуация раненых, огневая поддержка с неба — задачи, которые выполняли «Небо» и его боевые товарищи.
За работу во время отражения контрнаступления наш герой удостоен медали «За отвагу», за время участия в СВО также удостоен медали Жукова, ранее — медали Суворова. Говорит, главное, что запомнил во время боев — поразительную самоотверженность своих боевых братьев — летчиков. Отражение только одного контрнаступления продолжалось около двух суток, все это время люди без сна и отдыха выполняли свою работу, отражая атаки противника.
Сейчас служба «Неба» проходит в тылу, но боевой офицер всегда будет хранить талисманы, которые помогали ему выполнять опасную военную работу. Письмо и Чебурашку он получил от девочки из Ростова. Трогательное послание малышки напоминает, как ждут победы мирные жители и как детям в обстреливаемых регионах не хватает обычных радостей — безопасных прогулок под чистым небом и возможности играть на детских площадках, не боясь налетов вражеских дронов. «Небо» всегда носит с собой картинку — синюю птицу счастья, которую ему нарисовал маленький сын, провожая в очередную командировку.
Династия офицеров.
По стопам отца и дедов пошел сын «Неба», он учится в Краснодарском высшем военном училище имени генерала армии С. М. Штеменко.
Военнослужащим был и его младший брат. Окончить военное училище ему не довелось, в ВС России служил в звании прапорщика.
— Когда началась специальная операция, он одним из первых рвался в командировку. Очень не хотел отсиживаться в тылу. Первая командировка стала для него и последней, — рассказывает «Небо».
Последний раз братья разговаривали по телефону за несколько часов до гибели младшего в результате ракетного удара по месту расположения его подразделения. Погиб в шестой день рождения сына. Мальчик гордится отцом-героем, понимает, что он погиб ради того, чтобы жили сотни других — мирных людей. Сын и племянник участников специальной военной операции мечтает служить в спецназе. Орден Мужества отца стал для него символом храбрости и целеустремлённости.