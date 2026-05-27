В Хабаровском крае «находка» 70 кг осётра закончилась задержанием «рыбака»

В Хабаровском крае, в Амурском районе, сотрудники полиции изъяли крупную партию рыбы осетровых пород — около 70 килограммов, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Во время оперативно-розыскных мероприятий в рамках операции «Путина — 2026», направленной на пресечение незаконного оборота водных биоресурсов, сотрудники уголовного розыска остановили 32-летнего жителя Амурска.
При осмотре автомобиля в салоне были обнаружены семь фрагментов рыбы семейства осетровых общим весом 69 килограммов 600 граммов.
По словам задержанного, он якобы нашёл два мешка с рыбой на берегу реки Амур в районе села Ачан. Мужчина загрузил находку в машину и направился домой, планируя употребить её в пищу.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ («Незаконная добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов»). Санкция статьи предусматривает до четырёх лет лишения свободы.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Изъятая рыба передана на ответственное хранение.