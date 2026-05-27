Стало известно, будут ли поощрять выпускников с высокими результатами на ЕГЭ

В Нижегородской области не планируют материально поощрять выпускников, показавших высокие результаты на ЕГЭ. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в региональном министерстве образования.
Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил СМИ, что выпускникам, сдавшим ЕГЭ на максимальные баллы по двум и более предметам в Подмосковье, выплатят по 100 тысяч рублей, а учителям, подготовившим стобалльников, — по 150 тысяч рублей.
Как пояснили в нижегородском ведомстве, соответствующие выплаты пока не планируют вводить в регионе. Однако там напомнили, что выпускники, которые набрали высокие баллы и поступили в нижегородские вузы, могут претендовать на получение именных стипендий правительства Нижегородской области.
Вместе с тем, в некоторых вузах региона первокурсникам, набравшим высокие баллы на ЕГЭ, также начисляют дополнительные стипендии.
«Напомним, что в этом учебном году сохраняется система поощрительных выплат школьным учителям, преподающим физику и математику. Педагоги получат по 5 тысяч рублей за каждого выпускника, который сдаст ЕГЭ по физике или математике профильного уровня на уровне или выше высокобалльного значения (высокобалльное значение будет определено после завершения экзаменационной кампании текущего года)», — сообщили в минобре.
