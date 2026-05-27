В Комсомольске-на-Амуре прокуратура через суд вернула пенсионеру более миллиона рублей

В Комсомольске-на-Амуре прокуратура в судебном порядке защитила права 68-летнего пенсионера, пострадавшего от действий мошенников. Мужчине удалось вернуть похищенные деньги благодаря вмешательству надзорного ведомства. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, история началась весной 2025 года. С пожилым мужчиной связались неизвестные и предложили выгодный заработок на инвестициях. Пенсионер согласился и перевёл деньги на указанные злоумышленниками счета. Позже выяснилось, что он стал жертвой обмана. Вернуть сбережения самостоятельно потерпевший не смог и обратился за помощью в надзорное ведомство.
Прокуратура города Комсомольска-на-Амуре провела проверку по обращению мужчины. Изучив все обстоятельства произошедшего, прокурор принял решение обратиться в суд с исковым заявлением. Ведомство потребовало взыскать с лица, на счёт которого поступили похищенные средства, сумму неосновательного обогащения, а также проценты за пользование чужими денежными средствами. Суд рассмотрел исковое заявление и полностью удовлетворил требования прокурора. Общая сумма, подлежащая взысканию в пользу пенсионера, составила 1,02 миллиона рублей.
В прокуратуре напомнили, что мошенники часто используют схемы с псевдоинвестициями, обещая быстрый и высокий доход. Граждан призывают проявлять бдительность и не переводить деньги незнакомцам, кем бы они ни представлялись.
