FT: Фонд «Совета мира» не получил ни одного доллара от доноров

В фонд «Совета мира» по сектору Газа не поступило «ни доллара» от доноров с момента подписания устава организации. Из-за пустого фонда реализация проектов по восстановлению региона замедлена. Об этом в среду, 27 мая, сообщила газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

— Ни доллара не поступили (в фонд — прим. «ВМ»), — говорится в материале.

Журналисты подчеркнули, что организация застряла в правовой и политической неопределенности и такое положение также затормозило проекты по восстановлению Газы.

Первое заседание Совета мира под руководством Трампа прошло 19 февраля в Вашингтоне. В нем приняли участие представители более 20 государств мира. В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что группа стран внесла более семи миллиардов долларов в бюджет организации. Он отметил, что США внесут 10 миллиардов долларов в пакет помощи, ООН выделит два миллиарда долларов, а ФИФА — 75 миллионов долларов на футбольные проекты в регионе.

Позднее стало известно, что Индонезия, Марокко, Казахстан, Косово и Албания согласились направить своих военнослужащих в составе Международных сил безопасности в сектор Газа.

Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше