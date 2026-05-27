Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

49% нижегородцев ищут новую работу из-за низкой зарплаты

Выйти на рынок труда горожан также побуждает и застой в карьере.

Источник: Живем в Нижнем

Почти половина жителей Нижнего Новгорода — 49% — называет низкий доход главной причиной поиска новой работы. Об этом сообщает SuperJob по результатам опроса.

По информации аналитиков, выйти на рынок труда горожан также заставляет застой в карьере (14%) и желание поменять сферу деятельности (12%). Также респонденты ищут новый источник заработка из-за реальных или ожидаемых сокращений штатов (9%) и из-за начальства (7%). Среди других ответов нижегородцев — жалобы на условия труда, долгая поездка от дома до работы, плохой график и слишком высокая нагрузка.

Мужчин чаще подталкивает к поиску новой работы отсутствие карьерного роста и недовольство руководством. Женщины чаще говорят о планах уйти в другую сферу, жалуются на удаленность от работы от офиса, плохие условия труда и на возможные сокращения.

Ранее мы писали, что доход до 120 тысяч рублей предлагают нижегородским репетиторам.