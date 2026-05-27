Как правильно заваривать разные сорта чая и напитков из трав

Чай пьют все, но, чтобы он бодрил или успокаивал, надо не просто залить заварку кипятком, а делать это согласно научным рекомендациям. Так будет больше и пользы, и удовольствия.
Напитков, настоянных на травах, великое множество, но в России наиболее популярны чай, гибискус (каркаде) и кипрей (иван-чай). Последний, исконно русский, стоит заваривать бережно, чтобы избежать горечи и сохранить богатый вкусовой букет.
— Иван-чай заливают водой температурой 70−80 градусов, — поясняет химик Никита Кифель. — Для каркаде, получаемого из гибискуса, подойдет и погорячее, чтобы быстрее получился насыщенный вкус. А черные чаи можно смело окатывать кипятком.
Вообще при заваривании спешить не стоит. Необходимо сначала вскипятить воду и дать ей постоять в открытом чайнике: при употреблении нежных сортов, того же иван-чая, — три-пять минут, в случае с каркаде — минуту-две. За это время вода остынет до нужной температуры.
Кроме классических чаев, кипрея и каркаде есть и другие сорта, также весьма полезные, но не такие известные. Например, анчан — необычный напиток цвета индиго. Его делают из бутонов тропической лианы. Анчан успокаивает, укрепляет иммунитет, замедляет старение клеток. Если в него положить лимон, приобретет пурпурный оттенок.
Самый популярный — черный чай, но при очень густом заваривании он может вызвать тахикардию, бессонницу и даже изжогу. Кстати, его лучше пить с молоком. А вот габа-чай (особый вид улунского чая, который проходит ферментацию при повышенном содержании азота, что увеличивает насыщенность гамма-аминомасляной кислотой) расслабляет и обладает слабым снотворным эффектом, очищает печень и укрепляет сосуды.
— При стрессе полезно выпивать четыре-пять чашек такого чая в день, — говорит кандидат медицинских наук Сергей Солодников. — Если захотите использовать габа-чай как снотворное, попробуйте к вечеру уменьшить концентрацию, а последнюю кружку выпить за час до сна.
Сейчас вошел в моду напиток матча — японский порошковый зеленый чай. Он богат витаминами, тонизирует, благотворно влияет на память. Но ежедневную дозу стоит ограничить двумя-тремя кружками — матча способен повредить зубную эмаль и нарушить работу нервной системы, поскольку в нем содержится фтор.