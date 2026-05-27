В Шушенском округе юный мотоциклист столкнулся с велосипедистом

Днем 26 мая в поселке Синеборск Шушенского муниципального округа произошла авария с пострадавшими. По версии Госавтоинспекции Красноярского края, на улице Ленина 15-летний водитель мотоцикла Gladiator врезался в 18-летнего велосипедиста.
Последний двигался по правой обочине в попутном направлении и совершал поворот налево с пересечением проезжей части. В результате столкновения пострадали оба молодых человека.
Полицейские выяснили, что школьник взял мотоцикл у своего друга. Он не пользовался мотошлемом и защитной экипировкой.
Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Информацию о ДТП передали в подразделение по делам несовершеннолетних.