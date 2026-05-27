Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родившиеся месяц назад в Новосибирском зоопарке манулята вышли на первые прогулки

В апреле в Новосибирском зоопарке сразу две самки манулов принесли потомство. Малыши уже начали выходить на первые прогулки.

В апреле в Новосибирском зоопарке сразу две самки манулов принесли потомство. Малыши уже начали выходить на первые прогулки.

Как пишет Om1 Новосибирск со ссылкой на пресс-службу зоопарка, котята пока еще очень уязвимы и подвержены инфекциям, поэтому сотрудники делают все, чтобы обеспечить им безопасную среду. С каждым днем детеныши проводят на улице все больше времени и предпочитают гулять вечером — так совпадает с их природными ритмами.

Манулы размножаются в Новосибирском зоопарке с 1995 года. Каждый новый котенок повышает шансы на сохранение этого редкого вида.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.