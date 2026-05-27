Родившиеся месяц назад в Новосибирском зоопарке манулята вышли на первые прогулки

В апреле в Новосибирском зоопарке сразу две самки манулов принесли потомство. Малыши уже начали выходить на первые прогулки.
Как пишет Om1 Новосибирск со ссылкой на пресс-службу зоопарка, котята пока еще очень уязвимы и подвержены инфекциям, поэтому сотрудники делают все, чтобы обеспечить им безопасную среду. С каждым днем детеныши проводят на улице все больше времени и предпочитают гулять вечером — так совпадает с их природными ритмами.
Манулы размножаются в Новосибирском зоопарке с 1995 года. Каждый новый котенок повышает шансы на сохранение этого редкого вида.
