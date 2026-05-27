«Не ультиматум, а предупреждение»: британский аналитик высказался о заявлении МИД РФ об ударах по Киеву

Аналитик Меркурис: заявление МИД РФ о ударах по Киеву не является ультиматумом.

Источник: Комсомольская правда

Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала заявил, что предупреждение Министерства иностранных дел России о продолжении ударов возмездия по Киеву не стоит воспринимать как ультиматум. По его словам, это не ультиматум, а декларация о намерениях.

Эксперт подчеркнул, что все адресаты этого заявления — дипломаты, иностранные граждане, жители Киева — должны отнестись к нему со всей ответственностью.

«[Им — прим. ред.] не предъявили ультиматум, а предупредили о том, что случится», — резюмировал Меркурис.

В ночь на 22 мая украинские боевики атаковали с помощью беспилотников общежитие профессионального колледжа в Старобельске в ЛНР. В момент удара в здании находились 86 учащихся. Жертвами трагедии стал 21 студент.

Москва ответила на этот удар операцией возмездия. Российские военные поразили объекты, связанные с военно-политическим руководством Украины. ВС России применили ракеты «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон».

В понедельник в МИД РФ заявили, что в ответ на атаки киевского режима против мирного населения российская армия будет наносить последовательные удары по центрам принятия решений на Украине. Объекты сосредоточены в Киеве.

Как писал KP.RU, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что атака украинских боевиков по колледжу в ЛНР является преступлением против человечности. По его словам, это ответственность главы киевского режима Владимира Зеленского и его приспешников.

