Троллейбус № 5 начнет ходить до центра микрорайона Солнечный в Красноярске

С 1 июня в Красноярске маршрут троллейбуса № 5 продлят до конечной остановки в микрорайоне Солнечный. Такое решение приняли после обращений жителей в социальных сетях главы города. Так, троллейбус будет следовать по улице 60 лет Образования СССР и доезжать до конечной остановки «Мкр-н Солнечный», не сворачивая на улицу Славы. В связи с изменением схемы из маршрута исключат остановку «4-й микрорайон» на улице Славы. Вместо этого появятся новые остановочные пункты, в том числе «Мкр-н Солнечный», «Ул. Петрушина», «Детская библиотека “Жар-птица”, “ЖК “Снегири” и “ЖК “Ярослав”. В обратном направлении троллейбусы также будут заезжать к новым остановкам, включая рынок и конечную остановку в микрорайоне Солнечный. Специалисты прорабатывали разные варианты продления маршрута. Проблема в том, что троллейбусам может не хватить заряда батареи. Сейчас мы запускаем продление маршрута в тестовом режиме — до 31 октября. Посмотрим, как с наступлением холодов поведет себя техника. Если не будет хватать заряда, то в зимний период придется вернуться к прежней схеме — до ул. Славы, — рассказал заместитель руководителя департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорь Манченко. Напомним, что бесплатный шаттл 27 мая запустят для гостей праздника Курбан-Байрам.