В Калининграде нашли подрядчика для установки 15 новых автобусных павильонов. Результаты аукциона опубликовали на сайте госзакупок.
Заявки на участие в аукционе подали три компании. Победителем признали ООО «Фаворит-Балт». Организация снизила начальную стоимость на 12,6 миллиона рублей — до 18 миллионов.
Специалисты должны изготовить и установить новые павильоны рядом с гостиницей «Калининград», возле Мельничного пруда на Емельянова и около ОКБ «Факел» на Московском проспекте. Три остановке появятся на улице Челюскинской, две — на Челнокова и две — на Гайдара. Кроме того, павильоны обновят возле школы № 38 на улице Зелёной, рядом с Пеньковым озером, на улицах Островского, Герцена и Гоголя. Работы необходимо выполнить в течение 160 дней с даты заключения контракта.
ООО «Фаворит-Балт» зарегистрировано в Калининграде. Генеральным директором компании является Александр Бабалов.
Ранее стало известно, что власти рассчитывают увеличить количество «умных» остановок на улицах Калининграда. Часть павильонов уже оборудована экранами, где можно увидеть информацию о времени прибытия транспорта. До сентября на городских остановках хотят установить 63 электронных табло.