В Калининграде нашли подрядчика для установки 15 новых автобусных павильонов

Работы выполнит ООО «Фаворит-Балт» за 18 млн рублей.

Результаты аукциона опубликовали на сайте госзакупок.

Заявки на участие в аукционе подали три компании. Победителем признали ООО «Фаворит-Балт». Организация снизила начальную стоимость на 12,6 миллиона рублей — до 18 миллионов.

Специалисты должны изготовить и установить новые павильоны рядом с гостиницей «Калининград», возле Мельничного пруда на Емельянова и около ОКБ «Факел» на Московском проспекте. Три остановке появятся на улице Челюскинской, две — на Челнокова и две — на Гайдара. Кроме того, павильоны обновят возле школы № 38 на улице Зелёной, рядом с Пеньковым озером, на улицах Островского, Герцена и Гоголя. Работы необходимо выполнить в течение 160 дней с даты заключения контракта.

ООО «Фаворит-Балт» зарегистрировано в Калининграде. Генеральным директором компании является Александр Бабалов.

Ранее стало известно, что власти рассчитывают увеличить количество «умных» остановок на улицах Калининграда. Часть павильонов уже оборудована экранами, где можно увидеть информацию о времени прибытия транспорта. До сентября на городских остановках хотят установить 63 электронных табло.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше