Врач объяснил вспышку сифилиса и гонореи в Европе: подробности

Неконтролируемая иммиграция, а также несоблюдение базовых требований гигиены являются причиной всплеска заболеваемости сифилисом и гонореей в европейских странах. С таким мнением выступил эксперт в сфере международного здравоохранения Александр Шамарин в беседе с РИА Новости.
Неделей ранее был опубликован отчет Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC). Согласно результатам, в Европе в 2024 году зафиксировали рекордные за несколько десятилетий показатели заболеваемости половыми инфекциями, включая сифилис и гонорею.
Шамарин перечислил причины распространения соответствующих заболеваний. Среди них — снижение культуры населения, неконтролируемая иммиграция, а также несоблюдение базовых правил гигиены.
Нелеченные инфекции представляют серьезную угрозу для жизни, включая выкидыш, мертворождение, преждевременные роды и смерть новорожденного.