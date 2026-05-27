FT: Официальный фонд «Совета мира» Трампа оказался пустым

Официальный фонд «Совет мира» Дональда Трампа пуст, а сама организация оказалась подвешенной в политической неопределенности. Потому проекты по восстановлению Газы не реализуются. Об этом сообщает Financial Times.
Несмотря на то, что государства-члены Совета выделили семь миллиардов долларов на «пакет помощи» для Газы, а Трамп пообещал выделить еще 10 миллиардов долларов, за четыре месяца финансовый фонд совета, учрежденный Всемирным банком, не получил от спонсоров ни одного цента.
«На счет поступило ноль долларов», — сказал журналистам один из знакомых с ситуацией источник.
Но и это еще не все. Вместо того, чтобы использовать созданный фонд, одобренный ООН и находящийся в ведении всемирного банка, по назначению, правление получало пожертвования напрямую на свой счет в JPMorgan. А у JPMorgan нет никаких требований к прозрачности.
Так что на сегодняшний день взносы Марокко в размере около 20 миллионов долларов пошли на финансирование офиса Николая Младенова, «высокого представителя» в послевоенной Газе и на выплату зарплат членам палестинского технократического комитета.
А 100 млн долларов от ОАЭ попросту заморожены. Они должны были пойти на подготовку сотрудников полиции Газы, но эта программа все еще не запущена.
Напомним, о «Совете мира» Трампа ничего не слышно почти с самого его создания — с января 2026 года. Тогда «Совет мира» по Газе получил официальный статус как международная организация. В Давосе в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) президент США Дональд Трамп и лидеры еще 18 государств подписали документ о ее учреждении.