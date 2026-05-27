«Кто заступится?»: в поселке Волгограда оставили без воды жителей 2-этажки

Жители восьми квартир старенькой двухэтажки на улице Семушкина, 5, в волгоградском поселке Горный вот уже две недели обходятся без важнейшего ресурса — холодной воды. Чтобы выжить, им приходится закупать в магазинах 5-литровки. Чтобы принять душ, те, у кого есть возможность, напрашиваются в гости к родственникам и знакомым.