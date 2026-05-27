«Кто заступится?»: в поселке Волгограда оставили без воды жителей 2-этажки

Жители восьми квартир старенькой двухэтажки на улице Семушкина, 5, в волгоградском поселке Горный вот уже две недели обходятся без важнейшего ресурса — холодной воды. Чтобы выжить, им приходится закупать в магазинах 5-литровки. Чтобы принять душ, те, у кого есть возможность, напрашиваются в гости к родственникам и знакомым.
По данным v102.ru, причиной обезвоживания дома стала забившаяся труба. Жильцы обращаются в свою управляющую компанию, ее специалисты в свою очередь направляют запрос в «Концессии водоснабжения». Договориться между собой поставщики ресурса и УК «Волжский край» не могут. А страдают люди.
В пресс-службе «Концессий» «АиФ-Волгоград» пояснили: специалисты компании не раз выезжали на место и проводили проверку сетей по указанному адресу. Нарушений на принадлежащих ей сетях не выявлено, ресурс подается в полном объеме. А нет нарушений —нет и подвоза воды.
В УК, по словам жителей, предложили им «скинуться» на ремонт водовода. Цена вопроса — 250 тысяч рублей, сумма для восьми семей, проживающих не в самом престижном МКД, неподъемная.
Волгоградцы надеются на вмешательство прокуратуры: в двух поселках — Царицыне и Горной Пролейке — только после прокурорской проверки ситуация сдвинулась с мертвой точки.