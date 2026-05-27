Олусегун сообщил о возвращении из «Пари НН» в «Краснодар»

Олакунле Олусегун, нападающий «Краснодара», который провёл прошлый сезон в аренде за «Пари НН», поделился своими мыслями о будущем нижегородского клуба и подтвердил свой уход из команды в интервью для Metaratings.ru.
Футболист отметил, что у «Пари НН» есть все шансы вернуться в РПЛ. Он подчеркнул важность командной работы и единства игроков, которые могут помочь команде достичь этой цели уже в следующем сезоне.
«Если футболисты продолжат работать вместе и сохранят командный дух, то уже в следующем сезоне “Пари НН” сможет снова бороться за место в Премьер-лиге», — сказал Олусегун.
Также он сообщил, что покидает «Пари НН» и возвращается в «Краснодар». Нигерийский нападающий провёл за «Пари НН» 26 матчей в прошлом сезоне РПЛ, забив пять голов и отдав три результативные передачи.
По итогам сезона «Пари НН» занял 15-е место в турнирной таблице с 23 очками и вместе с «Сочи» вылетел в Лигу PARI.