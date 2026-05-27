Волгоградцы получат новые дома взамен ветхого жилья

Отметим, что годом ранее мэрия Волгограда заключила контракты на приобретение свыше 300 квартир в строящихся домах для расселения семей примерно с десяти тысяч квадратных метров аварийного жилья до декабря 2026 года. Строительная готовность объектов — от 15 до 96 процентов. Все квартиры будут иметь отделку под ключ, оборудованы сантехникой, газовыми или электроплитами.