Волгоградцы получат новые дома взамен ветхого жилья

В Волгоградской области для участников программы расселения граждан из аварийного жилья на 2026 год зарезервировано почти 20 тысяч квадратных метров. Новые благоустроенные квартиры расположены в строящихся домах Волгограда и Калача-на-Дону.
В столице региона муниципалитетом закуплено 134 благоустроенных жилых помещения в строящихся домах Красноармейского и Кировского районов в высокой степени строительной готовности. Там смогут разместиться более 300 человек.
Отметим, что годом ранее мэрия Волгограда заключила контракты на приобретение свыше 300 квартир в строящихся домах для расселения семей примерно с десяти тысяч квадратных метров аварийного жилья до декабря 2026 года. Строительная готовность объектов — от 15 до 96 процентов. Все квартиры будут иметь отделку под ключ, оборудованы сантехникой, газовыми или электроплитами.
В Калаче-на-Дону расселяют два аварийных дома. До конца нынешнего года здесь предстоит переселить 40 жителей с 800 аварийных квадратных метров.
Реализация жилищных прав собственников ветхого жилья осуществляется и через предоставление компенсационной выплаты. Ее получают те, кто отказался от новых помещений по региональной программе. Так, в Волжском, Палласовке, Суровикино планируют предоставить гражданам возмещение за 60 квартир. Денежная компенсация рассчитывается из рыночной стоимости изымаемых квадратных метров, и в текущем году выплату получат 106 человек.