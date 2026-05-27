Доля новых поездов на Замоскворецкой линии метро достигла 70%

«Сегодня в столичном метро по задаче мэра Москвы Сергея Собянина реализуется самая масштабная в мире программа по обновлению поездов. С 2010 года доля нового подвижного состава выросла с порядка 13% до 80%, а в 2030 году этот показатель превысит 90%. В конце прошлого года на одну из самых востребованных линий — Замоскворецкую — впервые вышли вагоны серии “Москва-2026”. Это самые современные и технологичные поезда российского производства», — приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.