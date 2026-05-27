Много зарабатывающие россияне пожаловались на начальство

Сотрудники в России, чей ежемесячный доход начинается от 150 тысяч рублей, склонны описывать своё руководство как строгое и требовательное. Такую информацию приводит ТАСС, ссылаясь на данные опроса, проведённого аналитиками.
Характеристику «строгий» своему начальству дали 29% респондентов с высокими заработками.
В группе опрошенных с более скромным доходом этот показатель варьируется от 22 до 25%.
Вместе с тем общая доля требовательных руководителей в российских компаниях постепенно уменьшается: если пять лет назад о таком стиле управления сообщали 35% работников, то сейчас эта цифра составляет 31%.
