Два месяца в глуши. В Сибири восстановили историю ссылки святого Луки

К 1924 году Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий был уже известным хирургом и одновременно епископом Русской православной церкви. Его первая сибирская ссылка началась с прибытия в Енисейск 18 января 1924 года. В марте его отправили дальше, в деревню Хая, где он находился с 16 марта по 5 июня того же года. Затем последовал приказ вернуть ссыльного обратно в Енисейск. Через Богучаны Войно-Ясенецкий проезжал по пути в Енисейск и позже, в 1926 году, возвращаясь из ссылки.