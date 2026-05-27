Два месяца в глуши. В Сибири восстановили историю ссылки святого Луки

Весной 1924 года хирург и епископ Валентин Войно-Ясенецкий был отправлен из Енисейска в глухую таёжную деревню Хая на берегу Чуны. Здесь он прожил два месяца — оперировал, проводил службы, работал над научными и богословскими текстами.
Почти сто лет спустя на месте исчезнувшего селения появился мемориал. О Хае заговорили снова.
На телегах.
К 1924 году Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий был уже известным хирургом и одновременно епископом Русской православной церкви. Его первая сибирская ссылка началась с прибытия в Енисейск 18 января 1924 года. В марте его отправили дальше, в деревню Хая, где он находился с 16 марта по 5 июня того же года. Затем последовал приказ вернуть ссыльного обратно в Енисейск. Через Богучаны Войно-Ясенецкий проезжал по пути в Енисейск и позже, в 1926 году, возвращаясь из ссылки.
Селение располагалось в тайге, на высоком берегу Чуны. Добирались туда на телегах, пешком, с ночёвками под открытым небом. Условия жизни сам святитель описал в воспоминаниях «Я полюбил страдание». Поселили его у местного крестьянина, но хозяйка дома приняла постояльцев враждебно. Епископу с монахинями отвели две комнаты: в одной он спал, в другой совершал богослужения, рассказал krsk.aif.ru биограф святителя, доктор исторических наук Семен Кожевников. Старуха сначала мешала службам, а затем выгнала ссыльных на улицу. В ситуацию вмешались соседи, заставившие её принять постояльцев обратно.
Быт был предельно суровым: в марте дома заносило снегом до самой крыши, и жильцам приходилось ждать, пока олени вытопчут тропу, чтобы можно было открыть дверь. Вода у входа замерзала, питание оставалось крайне скудным.
Несмотря на тяготы, Войно-Ясенецкий писал сыну Михаилу: «Обо мне не заботься, я ни в чём не нуждаюсь. Господь отлично меня устроил в Хае. Я радостен, глубоко спокоен, никаких нужд не испытываю».
Хайский период интересен не только врачебной практикой. Здесь у ссыльного епископа впервые появилось время для систематической научной работы: он выписывал медицинские журналы и газеты, обрабатывал накопленный материал. Тогда же Войно-Ясенецкий написал небольшой богословский трактат «К выяснению вопроса о зле и страдании» — по сути, пробовал себя как начинающий богослов.
Местные жители запомнили человека в чёрной рясе, который лечил, отпевал умерших пасхальным чином и никому не отказывал в помощи. Он, например, прооперировал пожилого пациента с катарактой: удалил помутневший хрусталик без необходимых инструментов, в обстановке, предельно далёкой даже от скромной операционной.
Хайский эпизод — лишь малая часть долгой биографии Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого. За свою жизнь он провёл в тюрьмах и ссылках не менее 11 лет. В 1940-х годах совмещал служение архиерея с работой в красноярских госпиталях и добился выживаемости тяжелораненых на уровне 96%. А в 1946 году за разработку методов лечения гнойных заболеваний и ранений был удостоен Сталинской премии первой степени. К концу жизни на его счету было около 55 научных трудов по хирургии и 12 томов проповедей.
В 1995 году его канонизировали как местночтимого святого Крыма, в 1999 году — в лике святых, в земле Сибирской просиявших, а в 2000 году причислили к сонму новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания.
В 2020 году указом президента России учреждена медаль Луки Крымского — государственная награда за заслуги в здравоохранении.
Что представляла собой деревня.
Хая стояла на высоком берегу Чуны в окружении полей и тайги. Писатель Сергей Сартаков в книге «Хребты Саянские» упоминал добротные бревенчатые дома за глухим заплотом — так в Сибири назывались ограды из брёвен. Старожилы говорят, что деревне более 350 лет.
Название предположительно восходит к эвенкийскому обозначению мелководья. Версия не случайна: рядом находится Хайская шивера — участок реки с беспорядочно разбросанными камнями и быстрым течением. Первыми жителями, как считают исследователи, были тунгусы, а в конце XVIII века на картах здесь значилось не селение, а стойбище.
В середине XX века жизнь здесь ещё продолжалась. Была школа, приезжали кинопередвижки. Но в 1950-х годах учебное заведение закрыли из-за нехватки детей, а после того как в деревню не провели линию электропередачи, люди начали разъезжаться в соседние населённые пункты — Осиновый Мыс и Чунояр. Точку поставил пожар 1994 года. Сейчас на месте деревни фермерское хозяйство и тайга.
Местность, однако, сохранила известность благодаря Хайскому бору — лишайниковому сосновому лесу, богатому грибами и ягодами, кедровым орехом и сибирской живностью.
Как создавали мемориал.
Всё началось с проектно-исследовательской работы «Забытая деревня: известная и неизвестная…», которую вели педагоги Осиновской школы Елена Бахарева и Ирина Шаляпина вместе с ученицами Региной Ялышевой и Юлией Водимовой. Несколько лет они собирали архивные данные и записывали воспоминания потомков хайских жителей. Например, Ольга Рукосуева поделилась рассказом своей матери Лукерьи Безруких: будучи пятилетней девочкой, она видела в деревне мужчину в рясе, к которому шли люди и которого называли Лукой.
Возникла идея создания памятного столба на повороте дороги в сторону деревни Хая, посвящённого жизни святителя Луки, чтобы жители и гости знали об этом и стали достойными хранителями истории.
Понимая, что силами учащихся проект сделать невозможно, инициаторы обратились к главе Осиновомысского сельсовета Дмитрию Кузнецову. Глава полностью поддержал проект и предложил создать второй столб, посвящённый знаменитому Хайскому бору. Он привлёк общественность и сам активно участвовал в благоустройстве. Местные предприниматели взяли на себя заботу о строительстве и даже предложили поставить памятный камень. Так у дороги появились два мемориальных столба из лиственницы. На одном столбе информация о святителе Луке, на втором — о боре. На возвышенности с видом на бывшую деревню появилась каменная глыба с мраморной табличкой. Рядом поставили скамьи и галерею под открытым небом со старинными фотографиями от местных жителей.
Ждут паломников и туристов.
Открытие мемориала состоялось 19 октября 2025 года. Собрались бывшие жители Хаи, их потомки, представители власти и гости. Специальным гостем стала Екатерина Каликинская, директор музея святителя Луки из Переславля-Залесского и автор нескольких книг о нём. Она передала Богучанскому музею картины и прочитала лекцию о работе Войно-Ясенецкого в госпиталях. На церемонию также доставили икону св. Луки из симферопольского храма Сретения Господня.
Сейчас активисты планируют возвести часовню, обустроить экотропу и включить мемориал в туристические и паломнические маршруты для сохранения исторической памяти.
«Уникальность пребывания святого Луки в Хае в том, что он вёл практические операции, широкую научную деятельность, пробовал себя как начинающий богослов. И выжил при этом в тяжелейших условиях», — подчеркнул Семен Кожевников.
Два месяца, проведённые в таёжной глуши, казалось бы, незначительный эпизод большой жизни, дали начало проекту, который вернул Хае её имя и наполнил её новым смыслом.