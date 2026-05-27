Наталья Водянова беременна шестым ребенком

Знаменитая модель из Нижнего Новгорода Наталья Водянова подтвердила шестую беременность. 44-летняя нижегородка появилась на обложке нового номера Vogue France.
Главный редактор издания Клэр Томсон-Жонвиль рассказала, что между показами мод еще в начале года Водянова сообщила ей о своей беременности. Тогда коллектив журнала решил россиянку главной героиней летнего выпуска.
На снимке Водянова одета в короткое обтягивающее платье, которое подчеркивает ее фигуру, а также кеды. Само фото сделано в лесу.
Напомним, что сейчас Наталья Водянова вместе с супругом Антуаном Арно воспитывает пятерых детей, трое из которых родились в браке с первым мужем нижегородки — Джастином Портманом.
