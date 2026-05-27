Подтверждена безопасность трёх зон отдыха в Красноярском крае для купания

Роспотребнадзор подтвердил безопасность трёх зон отдыха в Красноярском крае для купания. Как сообщили в ведомстве, санитарно-эпидемиологические заключения выданы на водные объекты, используемые в рекреационных целях.
В списке озеро «Зеркальное» (используется МАУ «Татышев-парк»), залив «Стрелка» на о. Татышев у вантового моста, акватория Красноярского водохранилища в границах пляжа ООО «УК “Стоун” на сопке “Серебряная” в Идринско-Краснотуранском округе.
То есть три места отдыха получили официальные документы, подтверждающие санитарно-эпидемиологическую безопасность.