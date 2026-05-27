Жительницу Дона приговорили к пяти годам за поджог военкомата в Азове

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пяти годам колонии общего режима жительницу Азовского района Ольгу Юрченко за поджог военкомата в Азове. Об этом сообщает пресс—служба УФСБ России по Ростовской области.

Оперативники УФСБ России по Ростовской области установили, что в декабре 2024 года осужденной через мессенджер WhatsApp позвонил неизвестный мужчина и убедил ее взять кредит. После он под угрозой уголовной ответственности склонил Ольгу Юрченко в поджогу военкомата.

«Юрченко самостоятельно изготовила емкость с легковоспламеняющейся смесью и запалом. Прибыла к зданию военкомата в Азове, подожгла емкость со смесью и бросила ее во входную дверь. После возгорания она была задержана сотрудниками полиции», — говорится в сообщении ведомства.

Приговор вступил в законную силу.