Бесплатный концерт российской группы Pizza пройдет в Минске 30 мая

В Минске бесплатно выступит российская группа Pizza, сообщили в Мингорисполкоме.
В субботу, 30 мая в Минске будет дан официальный старт городскому проекту «Настроение — лето». Мероприятия стартуют в 10.00 у Дворца спорта с детско-юношеских соревнований «Першы Ровар».
В 10.15 начнется построение велосипедной колонны. А в 11.00 состоится масштабный велозаезд по проспекту Победителей в рамках велокарнавала «Viva, Ровар!».
Весь день будут работать арт-зоны и активности, участников ждут подарки от партнеров и концертная программа.
В 18.00 запланировано официальное открытие фестиваля «Настроение — лето». Хедлайнер праздника — группа Pizza.
Тем временем МВД объяснило, что происходит в Могилеве из-за звуков выстрелов и взрывов.