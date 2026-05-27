В сквере «Западный» в Красноярске началось благоустройство

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В сквере «Западный», расположенном у площади 50-летия Победы, стартовали работы по благоустройству. Подрядная организация уже приступила к демонтажу старой брусчатки, затем начнется фрезеровка асфальтобетонного покрытия.
В сквере появится тихая зона с качелями под навесами и скамейками, также расширят пространство для мероприятий и перенесут экспозиции военной техники в отдельную зону.
При разработке проекта максимально сохранены существующие деревья. Уберут лишь сухие, аварийные и больные насаждения. На их месте высадят рябину, яблони, березы, сирень и черемуху, а также декоративные кустарники.
Напомним, что за благоустройство сквера в прошлом году проголосовали более 15 тысяч жителей. Обновление территории проводится в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в мэрии.