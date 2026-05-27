Экспертиза отклонила проект реконструкции ж/д путей в составе паромного комплекса в Балтийске

Подрядчика для проектирования и реконструкции путей в составе железнодорожного паромного комплекса (ЖДПК) в Балтийске искали в мае и августе 2024 года. Начальная стоимость контракта составляла 426,8 млн рублей. Компания «Витязь» согласилась выполнить работы за 416,2 млн. Договор заключили 22 октября 2024 года. Исполнить его необходимо до 10 августа 2026-го.