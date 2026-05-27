Экспертиза отклонила проект реконструкции ж/д путей в составе паромного комплекса в Балтийске

Проект реконструкции железнодорожных путей в составе железнодорожного паромного комплекса в Балтийске не прошёл экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.
Работы планировали провести по адресу: ул. Нижнее шоссе, 17. В качестве экспертной организации выступило ФАУ «Главное управление государственной экспертизы». Проектную документацию готовило ООО «Витязь» (Гурьевский район). Указанный застройщик — предприятие «Росморпорт». Отрицательное заключение получено 27 мая 2026 года.
Подрядчика для проектирования и реконструкции путей в составе железнодорожного паромного комплекса (ЖДПК) в Балтийске искали в мае и августе 2024 года. Начальная стоимость контракта составляла 426,8 млн рублей. Компания «Витязь» согласилась выполнить работы за 416,2 млн. Договор заключили 22 октября 2024 года. Исполнить его необходимо до 10 августа 2026-го.
Согласно данным, указанным в предпроектной документации, железнодорожные пути необходимо увеличить для большей вместимости. Основными проектными решениями предусмотрена укладка новых термоупрочнённых рельсов, а также стрелочных переводов. Предварительный перечень работ включает разборку, переукладку, выправку и укладку путей, демонтаж и устройство тупиковых упоров.