В детской школе искусств № 1 Усть-Илимска в Приангарье обновили окна

Современные стеклопакеты и новые подоконники установили в детской школе искусств № 1 в городе Усть-Илимске Иркутской области по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в министерстве строительства региона.
Обновление затронуло оба учебных корпуса учреждения на улицах Крупской и Чайковского. Полная замена оконных конструкций является ключевым звеном в цепочке обновления зданий. Благодаря новым окнам в классах стало теплее и меньше лишней влаги, которая напрямую влияет на сохранность музыкальных инструментов.
«В настоящий момент подрядчик завершает финишную отделку откосов и вывоз строительного мусора. Работы велись в плановом режиме с марта и выполнены досрочно. Новые окна обеспечат не только соблюдение комфортного температурного режима, но и обеспечат помещения качественным естественным освещением», — сказал министр строительства Иркутской области Алексей Емелюков.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.