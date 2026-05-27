Корейский мессенджер KakaoTalk подал заявку на регистрацию бренда в России

Южнокорейская корпорация Kakao Corp. подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда KakaoTalk. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные сервиса Rusprofile. Среди возможных вариантов использования товарного знака — программы и приложения, рекламные услуги, передача сообщений, услуги соцсетей.

KakaoTalk — бесплатное мобильное приложение для обмена сообщениями и звонков. Его первая версия была выпущена в 2010 году. Доступно на мобильных телефонах с операционными системами iOS, Android, а также на PC.

В середине апреля KakaoTalk сообщил о резком увеличении количества пользователей из России. Спрос на альтернативные платформы в России начал расти после замедления и блокировки мессенджера Telegram. Аудитория азиатских мессенджеров выросла почти на 60%, писал «Ъ» со ссылкой на данные МТС AdTech.

Подробности — в материале «Ъ» «Разговорчики по-прежнему в строю».