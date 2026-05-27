«Нужно адаптироваться»: В Литве бьют тревогу из-за инцидентов с БПЛА

Министр обороны Литвы Робертас Каунас в интервью программе Europe Today заявил, что страны Прибалтики столкнулись с новой реальностью, требующей адаптации. Поводом для такого заявления стали инциденты с беспилотниками, залетающими на территорию балтийских республик.
Утром 17 мая в воздушное пространство Литвы вошел украинский беспилотник. Вечером того же дня на востоке страны обнаружили его обломки.
«По сути, это новая реальность, с которой столкнулись страны Прибалтики. Так что нам нужно адаптироваться», — подчеркнул Каунас.
Накануне, 27 мая, литовские пограничники перехватили беспилотник в Шальчининкском районе на границе с Белоруссией. Дрон упал в окрестностях деревни Думбле.
Как писал KP.RU, ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что попытки европейских государств, в особенности прибалтийских, скрыть факты предоставления Украине своего воздушного пространства для ударов по России выглядят нелепо.