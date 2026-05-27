Новую программу борьбы с диабетом утвердили в Нижегородской области

Правительство Нижегородской области утвердило обновленную региональную программу «Борьба с сахарным диабетом». Соответствующее постановление за подписью губернатора Глеба Никитина опубликовано на официальном портале правовой информации.
Программа разработана в соответствии с указом президента РФ о национальных целях развития и реализуется в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Предыдущий документ от февраля 2024 года признан утратившим силу.
Новая стратегия устанавливает ключевые целевые показатели эффективности регионального здравоохранения до 2030 года. В частности, планируется:
Увеличить до 97,5% долю пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, охваченных диспансерным наблюдением (с обязательным лабораторным исследованием уровня гликированного гемоглобина не реже одного раза в год);
Добиться того, чтобы не менее 60% стоящих на учете пациентов достигали целевого уровня гликированного гемоглобина (менее или равно 7);
Снизить долю высоких ампутаций среди всех пациентов с сахарным диабетом до 30%;
Снизить долю пациентов со слепотой и нуждающихся в заместительной почечной терапии до 0,63% от общего числа больных с ретинопатией и хронической болезнью почек.
Реализация программы призвана повысить качество и доступность медицинской помощи нижегородцам с эндокринными заболеваниями и снизить уровень инвалидизации.
