Стратегию развития янтарной отрасли России продлят до 2035 года: новые вызовы и прямые контракты

В региональном правительстве отметили положительные итоги прошлой стратегии. Официальная занятость в отрасли выросла с 1 802 человек в 2021 году до 2 107 в 2025 году (большинство работает на Янтарном комбинате — единственном в мире предприятии с промышленной добычей и переработкой янтаря). Суммарный объём производства продукции переработки в стоимостном выражении за пять лет увеличился вдвое. С 2021 года работает механизм прямых контрактов между комбинатом и ассоциацией переработчиков.