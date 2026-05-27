Стратегию развития янтарной отрасли России продлят до 2035 года: новые вызовы и прямые контракты

2035 года. Документ актуализирует предыдущую стратегию, которая действовала с 2017 по 2025 год, и учтёт возросшие объёмы переработки и новые вызовы.
Ключевые параметры обсудили губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных и замминистра промышленности и торговли РФ Иван Куликов. По словам губернатора, эффективные инструменты прошлой стратегии, такие как прямые контракты на поставку янтаря переработчикам, будут сохранены, но отрасль столкнулась с новыми вызовами, которые нужно отразить в документе.
В совещании участвовали представители «РТ-Финанс» (холдинг госкорпорации Ростех, куда входит Калининградский янтарный комбинат), Ассоциации «Кластер янтарной промышленности Калининградской области» и центра «Мой бизнес».
Иван Куликов заявил, что ключевая задача — наращивать поставки янтаря-сырца российским переработчикам и параллельно расширять их производственные мощности и каналы сбыта. При этом процесс должен сопровождаться модернизацией производства, развитием системы контроля и недопущением спекуляций янтарём, закупленным по преференциальным ценам. Также важно продолжать продвижение продукции на российском и зарубежном рынках.
В региональном правительстве отметили положительные итоги прошлой стратегии. Официальная занятость в отрасли выросла с 1 802 человек в 2021 году до 2 107 в 2025 году (большинство работает на Янтарном комбинате — единственном в мире предприятии с промышленной добычей и переработкой янтаря). Суммарный объём производства продукции переработки в стоимостном выражении за пять лет увеличился вдвое. С 2021 года работает механизм прямых контрактов между комбинатом и ассоциацией переработчиков.
В Минпромторге РФ сообщили, что совещание в Калининграде позволило детально обсудить чувствительные вопросы для новой стратегии. Проект документа доработают совместно с заинтересованными федеральными ведомствами, правительством области и отраслевым сообществом. Внести его в Правительство РФ планируется в третьем квартале 2026 года.
В рамках рабочей поездки Иван Куликов также посетил Калининградский янтарный комбинат, мастерские семейной мануфактуры Емельяновых и ювелирное предприятие «АмберТим».