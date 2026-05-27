Алексей Беспрозванных: предприниматели обеспечивают занятость четверти жителей региона

Днём российского предпринимательства, который отмечается 26 мая. В своём обращении глава региона привёл основные показатели развития малого и среднего бизнеса в области.
По словам губернатора, в настоящее время с сектором МСП связана почти четверть жителей региона — он обеспечивает занятость более 263 тысяч человек. Вклад предпринимателей в валовый региональный продукт по итогам 2024 года составил 35,7 процента. По этому показателю Калининградская область занимает пятое место в России.
В регионе зарегистрирован 63 261 субъект малого и среднего предпринимательства, что на 5 процентов больше, чем годом ранее.
Алексей Беспрозванных назвал поддержку предпринимательства стратегической задачей. Он сообщил о запуске новой пятилетней программы льготного финансирования бизнес-проектов «Инвест 80−85» с годовым бюджетом не менее одного миллиарда рублей. Кроме того, 100 миллионов рублей направлено на стимулирование роботизации и автоматизации предприятий, ещё 400 миллионов — на создание новых заводов в индустриальных парках.
Губернатор также выразил готовность к диалогу с бизнес-сообществом на площадках профильных объединений и в ходе рабочих поездок по муниципалитетам.