Алексей Беспрозванных: предприниматели обеспечивают занятость четверти жителей региона

По словам губернатора, в настоящее время с сектором МСП связана почти четверть жителей региона — он обеспечивает занятость более 263 тысяч человек. Вклад предпринимателей в валовый региональный продукт по итогам 2024 года составил 35,7 процента. По этому показателю Калининградская область занимает пятое место в России.