Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алексей Беспрозванных: предприниматели обеспечивают занятость четверти жителей региона

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поздравил бизнес-сообщество с.

Источник: ИА Прибыль Ru

Днём российского предпринимательства, который отмечается 26 мая. В своём обращении глава региона привёл основные показатели развития малого и среднего бизнеса в области.

По словам губернатора, в настоящее время с сектором МСП связана почти четверть жителей региона — он обеспечивает занятость более 263 тысяч человек. Вклад предпринимателей в валовый региональный продукт по итогам 2024 года составил 35,7 процента. По этому показателю Калининградская область занимает пятое место в России.

В регионе зарегистрирован 63 261 субъект малого и среднего предпринимательства, что на 5 процентов больше, чем годом ранее.

Алексей Беспрозванных назвал поддержку предпринимательства стратегической задачей. Он сообщил о запуске новой пятилетней программы льготного финансирования бизнес-проектов «Инвест 80−85» с годовым бюджетом не менее одного миллиарда рублей. Кроме того, 100 миллионов рублей направлено на стимулирование роботизации и автоматизации предприятий, ещё 400 миллионов — на создание новых заводов в индустриальных парках.

Губернатор также выразил готовность к диалогу с бизнес-сообществом на площадках профильных объединений и в ходе рабочих поездок по муниципалитетам.