Производство молока в Калининградской области выросло на 7,6% за год, превысив 260 тыс. тонн

7,6% больше, чем годом ранее. Рост относительно показателей 2016 года составил почти 49%. Соответствующие данные приводит Калининградстат.
Основной объём сырого молока — 75,2% — приходится на сельхозорганизации. За год они произвели 195,8 тыс. тонн, тогда как хозяйства населения — 56,9 тыс. тонн, фермеры и ИП — 7,6 тыс. тонн.
Средний надой на одну корову в сельхозорганизациях в 2025 году достиг 11 520 кг. За десять лет этот показатель вырос более чем на 4 тыс. кг: в 2016-м он составлял 7 113 кг.
За январь-март 2026 года во всех категориях хозяйств произвели 58,9 тыс. тонн молока — на 0,2% меньше, чем в аналогичный период 2025-го. Сельхозорганизации дали 47,6 тыс. тонн (80,8% от общего объёма), снизив результат на 0,3%.
При этом продуктивность коров продолжает расти. Средний надой на одну корову в крупных, средних и малых сельхозорганизациях за первый квартал 2026 года составил 2 828 кг — на 6 кг (+0,2%) больше, чем годом ранее.
В 2025 году в регионе выпустили 42 тыс. тонн обработанного молока (включая детское питание). Производство сливочного масла выросло сразу на 40% — до 3,8 тыс. тонн.
Другие молочные продукты (по оперативным данным):сыры — 5,5 тыс. тонн, творог — 5,7 тыс. тонн, кисломолочные продукты (без творога) — 21 тыс. тонн.
На конец 2025 года в хозяйствах всех категорий в Калининградской области насчитывалось 158,5 тыс. голов крупного рогатого скота, из них 72,5 тыс. коров. Поголовье овец и коз составило 56,7 тыс. голов.