Студентка из Калининграда потеряла 31 тысячу рублей, оформив чужие заказы на маркетплейсе

маркетплейсе. Вместо денег девушка лишилась товаров на 31 тысячу рублей.
Потерпевшая обратилась в ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда. Она рассказала, что неизвестный связался с ней через мессенджер и предложил дополнительный доход на платформе маркетплейса.
Злоумышленник дал чёткую инструкцию: девушка должна была оформить товары с доставкой в пункт выдачи в Москве и сразу оплатить их. Затем он попросил передать QR-код на получение покупок. Студентка выполнила все условия.
Как только неизвестный забрал товары, связь с ним прервалась. Никакого обещанного вознаграждения девушка не получила. Ущерб составил 31 тысячу рублей.
Следователи ОМВД возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Полиция устанавливает личность злоумышленника.