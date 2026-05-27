Студентка из Калининграда потеряла 31 тысячу рублей, оформив чужие заказы на маркетплейсе

19-летняя жительница Калининграда попалась на уловку мошенника, который пообещал ей лёгкий заработок на.

Источник: ИА Прибыль Ru

маркетплейсе. Вместо денег девушка лишилась товаров на 31 тысячу рублей.

Потерпевшая обратилась в ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда. Она рассказала, что неизвестный связался с ней через мессенджер и предложил дополнительный доход на платформе маркетплейса.

Злоумышленник дал чёткую инструкцию: девушка должна была оформить товары с доставкой в пункт выдачи в Москве и сразу оплатить их. Затем он попросил передать QR-код на получение покупок. Студентка выполнила все условия.

Как только неизвестный забрал товары, связь с ним прервалась. Никакого обещанного вознаграждения девушка не получила. Ущерб составил 31 тысячу рублей.

Следователи ОМВД возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Полиция устанавливает личность злоумышленника.

