Мэр Краснодара Наумов поздравил мусульман с праздником Курбан-Байрам

Глава Краснодара Евгений Наумов в своих соцсетях обратился к мусульманам с теплыми поздравлениями по случаю наступления одного из главных исламских праздников — Курбан-Байрама.
Мэр отметил, что этот праздник имеет глубокие исторические корни и играет важную роль в укреплении согласия между народами, населяющими регион, что особенно символично в Год единства народов России.
«Этот день напоминает об истинных духовных ценностях: доброте, милосердии, заботе о близких, сохранении традиций. Он показывает нам, что нужно быть милостивыми, щедрыми и иметь истинную веру в душе», — написал Наумов.
Глава города пожелал всем мусульманам Краснодара крепкого здоровья, мудрости, успехов в добрых делах и начинаниях, а также согласия и благополучия в их семьях.